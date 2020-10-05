Лукашенко спрогнозував колосальні втрати через санкції країн Балтії

Роман Груша
Роман Груша
Економіка
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Лукашенко спрогнозував колосальні втрати через санкції країн Балтії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко спрогнозував великі втрати транзитних вантажів через країну з Литви та Латвії.

"Майже 40% вантажівок в цьому році йдуть з Литви та Латвії. Це величезний обсяг. Якщо ми візьмемося за цей потік, то логістичні пункти Литви недоотримають десь чверть", – заявив Лукашенко, передає БелТА.

За його словами, Білорусь уже обговорює з Росією переорієнтацію з балтійського напряму в Ленінградську область.

На такі кроки Мінськ пішов після того, як Естонія, Латвія і Литва розширили санкційний список громадян Білорусі, причетних до фальсифікації виборів і придушення мирних протестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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