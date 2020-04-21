Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив упевненість, що протягом місяця світова економіка повернеться до роботи.

Таку заяву він зробив, відвідуючи в Бобруйську підприємство "Слов'янка", передає БЕЛТА.

"Незважаючи на смертність 400-600 осіб на добу, Європа почала відкриватися. Протягом місяця, я впевнений, світова економіка, особливо у наших сусідів, буде працювати. Зокрема і в Росії. Вони вже розуміють, куди вскочили. Всі розуміють", – переконаний Лукашенко.

Олександр Лукашенко

Нагадаємо, за понеділок, 20 квітня, в Білорусі підтвердили 1485 випадків зараження коронавірусом. Водночас в Іспанії зафіксували 1536 випадків. Варто зазначити, що до цього Іспанію зараховували до країн, в яких ситуація з COVID-19 залишається однією з найважчих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський економіст Владислав Іноземцев заявив, що світова спільнота не змусить Китай фінансово відповідати за приховування інформації про спалах коронавірусу, який занурив весь світ у кризу.