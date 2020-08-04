Лукашенко назвав збитки від "нафтових розбірок" із Росією
Лукашенко поскаржився на Москву через газ. Газета.ру
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна тільки від "нафтових розбірок" із Росією недоотримала близько 1,5 млрд білоруських рублів (близько $615 млн).
Про це глава республіки повідомив під час послання білоруського народу і парламенту, трансляція якого доступна на YouTube. Він додав, що країна за п'ять років втратила приблизно $9,5 млрд через дорогі кредити й несправедливі ціни на енергоресурси.
"Підсумки поточного періоду показали, що висока зовнішня залежність від однієї-двох країн ставить нас в уразливе становище. Через торговельні війни, несправедливі ціни, дорогі кредити країна втратила $9,5 млрд економічного зростання за п'ять років", – сказав Лукашенко.
"Ми в цій непростій ситуації не закрили підприємства, на відміну від усього світу, направили з бюджету додатково пів мільярда рублів тим, хто особливо потребував підтримки держави. І це в умовах, коли від нафтових розбірок із Росією бюджет недоотримав 1,5 млрд руб.", – додав він.
Також він анонсував нову систему постачання нафти й газу в країну, яка повинна почати працювати до 2025 року.
За його словами, протягом п'яти років Білорусь буде агресивно освоювати нові експортні ринки, а також диверсифікувати кредитний портфель.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах купівллі газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.
Раніше Лукашенко обурився ціною газу, за якою Росія продає його ЄС.
У червні Лукашенко закликав використовувати в країні місцеві види палива, щоб не доводилося "випрошувати природний газ і нафту" у Росії.