Лукашенко назвав збитки від 'нафтових розбірок' із Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна тільки від "нафтових розбірок" із Росією недоотримала близько 1,5 млрд білоруських рублів (близько $615 млн).

Про це глава республіки повідомив під час послання білоруського народу і парламенту, трансляція якого доступна на YouTube. Він додав, що країна за п'ять років втратила приблизно $9,5 млрд через дорогі кредити й несправедливі ціни на енергоресурси.

"Підсумки поточного періоду показали, що висока зовнішня залежність від однієї-двох країн ставить нас в уразливе становище. Через торговельні війни, несправедливі ціни, дорогі кредити країна втратила $9,5 млрд економічного зростання за п'ять років", – сказав Лукашенко.

"Ми в цій непростій ситуації не закрили підприємства, на відміну від усього світу, направили з бюджету додатково пів мільярда рублів тим, хто особливо потребував підтримки держави. І це в умовах, коли від нафтових розбірок із Росією бюджет недоотримав 1,5 млрд руб.", – додав він.

Також він анонсував нову систему постачання нафти й газу в країну, яка повинна почати працювати до 2025 року.

За його словами, протягом п'яти років Білорусь буде агресивно освоювати нові експортні ринки, а також диверсифікувати кредитний портфель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах купівллі газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Раніше Лукашенко обурився ціною газу, за якою Росія продає його ЄС.

У червні Лукашенко закликав використовувати в країні місцеві види палива, щоб не доводилося "випрошувати природний газ і нафту" у Росії.