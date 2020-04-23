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23 квітня • оновлено в 16:39
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Лукашенко назвав три удари по економіці Білорусі

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На початку року Білорусь пережила три удари по економіці, при цьому падіння ВВП склало лише 0,3%.

Про це заявив президент Олександр Лукашенко у четвер, 23 квітня під час наради, передає БЕЛТА.

Він пояснив, що на початку року Білорусь пережила нафтові обмеження з боку Росії, потім стався розрив сформованих економічних зв'язків і закриття кордонів, а після почалася боротьба з епідемією COVID-19.

"Всіма силами необхідно зберегти довіру людей до нашої економічної політики. Треба зберегти цінову стабільність щонайменше на найважливіші для людей товари і послуги. Уряду не варто втручатися у діяльність Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі. Нехай міністр зі своїми підлеглими приймає рішення. І головне – ми повинні забезпечити зайнятість. Треба стимулювати людей, щоб вони працювали, стимулювати малий бізнес", - додав глава держави.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Нова газета

Лукашенко зазначив, що ВВП, за останніми даними, за перший квартал знизився на 0,3%, тому потрібно скоординувати зусилля і не допустити падіння економіки в подальшому

"Ніякого схвалення падіння ВВП не може бути і не буде, тому налаштовуйтесь на виконання тих планів, які перед нами є. Наша невелика економіка, у якій немає сировинної подушки безпеки, була змушена парирувати одночасно кілька ударів", - розповів Лукашенко

Він також зазначив, що також звернув увагу: незважаючи на невелике падіння ВВП, реальні доходи населення за перший квартал зросли на 7,1%. "Це хороше зростання. Дай бог на поточний рік це зберегти", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки у 2021 році на 3,6%.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
економіка ВВП
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