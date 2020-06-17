Лукашенка можуть не переобрати через суперечку з Росією, – політолог

Олександр Лукашенко може не виграти на президентських виборах

В адміністрації президента Білорусі сумніваються в легкій перемозі Олександра Лукашенка на виборах глави держави через неврегульовану суперечку з Росією з приводу постачань нафти і газу.

Про це заявив політолог Йорг Форбріг, який керує дослідженнями в області Центральної і Східної Європи в Німецькому Фонді Маршалла США в інтерв'ю DW.

За словами Форбріга, також на успішний результат виборчої кампанії можуть вплинути економічна криза і ріст популярності незалежних кандидатів.

"Ми бачимо, що Олександр Лукашенко вкрай болісно реагує на відомості про популярність своїх можливих суперників. Це для нього – нова ситуація, вона його дратує. Він робить різкі заяви про те, що статус-кво необхідно зберегти. Але в президентському палаці в Мінську панує дуже велика нервозність", – пояснив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко під час переговорів наполягав на однакових умовах придбання газу для країн Євразійського економічного союзу. У відповідь президент Росії Володимир Путін відмовив і назвав вимоги.

Раніше Лукашенко обурився ціною газу, за якою Росія продає його ЄС.

Новий прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко першочерговим завданням на посаді назвав позбавлення економіки від вуглеводневої залежності.