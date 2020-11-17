Lufthansa перестане безкоштовно годувати пасажирів економ класу
Німецька авіакомпанія Lufthansa через пандемію коронавірусу змушена скасувати безкоштовні закуски для пасажирів економ класу.
Як повідомляє агентство Reuters, таким чином, скорочуючи витрати, компанія намагається хоч трохи впоратися з наслідками пандемії коронавірусу. Нові правила почнуть діяти з весни 2021 року.
"Наше поточну пропозицію закусок в економ-класі не завжди виправдовує очікування наших гостей", – заявила член правління компанії Христина Ферстер.
Замість цього Lufthansa і її дочірні компанії (Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines) представлять нову лінійку продуктів харчування і напоїв для продажу на рейсах малої і середньої протяжності. Нову пропозиція відкриють австрійські авіалінії, за якими послідують Swiss і Lufthansa.
Також компанії скоротять свої витрати на рейси, флот і персонал, при цьому очікується, що обсяг авіаперельотів не досягне рівня, який передував пандемії, до 2025 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирів "Аерофлоту", який літає в окупований Крим, годує компанія "Аеромар". Серед її засновників – Lufthansa.