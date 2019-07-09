Лосось, біфштекс і "царський" салат: чим і за скільки харчуються депутати в Раді

У Верховній Раді України стандартний обід в місцевих їдальнях обійдеться в середньому в 100-150 гривень.

Зокрема, вартість салатів у парламенті стартує з позначки 10 гривень, свідчить публікація "Української правди".

Наприклад, салат з морської капусти з горошком обійдеться у 12,8 гривні, оселедець під шубою – 20,9 гривні, салат "царський" з сьомгою – 74,5 гривні, а салат "салмон" – 217,8 гривні.

У якості другої страви депутатам пропонують картопляні зрази з капустою і грибами за 27 гривень, смажену курку – 25,8 гривні, відбивні з індички – 41,6 гривні.

З більш дорогих страв у наявності є шашлик з сьомги і судака – 106,7 гривні, качина грудка – 129,5 гривні і запечений лосось – 160,2 гривні.

"На відміну від їдальні в АП, у парламенті не продають алкоголю чи сигарет. Тож, якщо депутатам дуже кортить випити, доводиться або йти в інше місце, або вдаватися до хитрощів і проносити пляшку з собою", – відзначили журналісти.

Стало відомо, чим і за скільки харчуються депутати в Раді "Українська правда"

Стало відомо, чим і за скільки харчуються депутати в Раді "Українська правда"

Стало відомо, чим і за скільки харчуються депутати в Раді "Українська правда"

Стало відомо, чим і за скільки харчуються депутати в Раді "Українська правда"

Дивіться відео з 7:45:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 176 нардепів отримали 32,6 млн грн з державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або найму готельного номера.

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