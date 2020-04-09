"ЛНР" закрила кордон із Росією через коронавірус

Економіка 11:36, 9.04.2020 Оновлено: 12:18, 9.04.2020

Так звана "Луганська народна республіка" призупинить пасажирські перевезення з Росії з 10 квітня через спалах коронавірусу.

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Про це розпорядився голова сепаратистів, видавши відповідний "указ", повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, рішення стосується регулярних та нерегулярних перевезень автобусами, таксі та легковими автомобілями на замовлення. "Дане рішення не поширюється на регулярні спеціальні перевезення пасажирів з метою централізованої доставки громадян до пунктів отримання російських паспортів на території РФ", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в так званій "ЛНР" був зафіксований у суботу, 28 березня. Тим часом, в "ЛНР" намагаються вводити певні обмеження, в основному, копіюючи заходи Росії. На окупованій території закриті на карантин школи, працівників сфери обслуговування зобов'язали ходити у масках. При цьому самі ж робітники всерйоз епідемію не сприймають і не приховують, що маски носять лише через загрозу штрафів.

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