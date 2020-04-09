Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:22
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"ЛНР" закрила кордон із Росією через коронавірус

3.6т
Читати матеріал російською

Так звана "Луганська народна республіка" призупинить пасажирські перевезення з Росії з 10 квітня через спалах коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це розпорядився голова сепаратистів, видавши відповідний "указ", повідомляють місцеві ЗМІ.

Так, рішення стосується регулярних та нерегулярних перевезень автобусами, таксі та легковими автомобілями на замовлення. "Дане рішення не поширюється на регулярні спеціальні перевезення пасажирів з метою централізованої доставки громадян до пунктів отримання російських паспортів на території РФ", - сказано у повідомленні.

"ЛНР" закрила кордон із Росією через коронавірус

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в так званій "ЛНР" був зафіксований у суботу, 28 березня. Тим часом, в "ЛНР" намагаються вводити певні обмеження, в основному, копіюючи заходи Росії. На окупованій території закриті на карантин школи, працівників сфери обслуговування зобов'язали ходити у масках. При цьому самі ж робітники всерйоз епідемію не сприймають і не приховують, що маски носять лише через загрозу штрафів.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
29
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Главное - с Украиной закрыть! Там рассадник всякой заразы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги