'ЛНР' похвалилася самозабезпеченням продуктів: мережа висміяла 'годувальників'

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник похвалився тим, що окуповані райони Луганської області майже повністю забезпечують себе м'ясом і молочними продуктами, яйцями, крупами, борошном і хлібобулочними виробами власного виробництва. Відповідна заява терористів стало об'єктом насмішок у мережі.

"2013 рік: Донбас годує Україну! 2020 рік: "ЛНР" майже забезпечує себе м'ясом", – іронізує у Twitter журналіст Денис Казанський.

"Ага, копитами й рогами", – прокоментував "забезпечення ЛНР" Jony Krou.

"Але не вистачає мізків для різних видів тварин", – заявив користувач "Капці ліквідатора".

"Тобто він мав на увазі, що йому цілком вистачає", – резюмував Кирило.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

Також в окупованому Донецьку працівники Донецького металургійного заводу написали лист так званому ватажкові "ДНР" Денису Пушиліну через невиплати зарплат.

Крім того, у "ДНР" почали шукати інвесторів: серед головних напрямів вказуються виробництво продуктів харчування, ресторанний бізнес і нерухомість. Користувачі мережі висміяли надії "ДНР" на поліпшення інвестиційного клімату.