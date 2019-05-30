"Ллють бруд": управитель Межигір'я жорстко відреагував на скандал навколо нього

Директор фірми "Скомпані", яка виграла конкурс на управління заарештованою резиденцією "Межигір'я", Олексій Вороненко заявив, що процедура відбору була законною.

На своїй сторінці у Facebook він відреагував на скандал навколо його призначення. За його словами, фірма пройшла всю процедуру конкурсу суворо за законом.

Вороненко подякував активістам, які зберігали резиденцію до цього. "Ми не вороги в цьому питанні, а саме навпаки — партнери. У крайньому разі — здорові опоненти", — написав він.

Чоловік також обурився "шумом" навколо його попередньої роботи помічником нардепа Євгена Мураєва.

"Помічник, це що ключова фігура? Або це посада рівня глави Адміністрації президента України? Гаразд би був помічником, але з січня 2018-го таким не є", — гнівно висловився директор "Скомпані", додавши, що активно критикував Мураєва через те, що "його позиція стала з роками все більш деструктивною і нікчемною".

Він пообіцяв не судитися зі ЗМІ, які назвали його помічником Мураєва, зазначивши, що давно ним не є. Водночас попросив їх "не писати брехню".

Директор фірми-управлінця також прокоментував позицію Громадської ради при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.

"Громадська рада є консультативним органом в будь-якій державній структурі і не їй рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)", — зазначив Вороненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня тендерний комітет АРМА ухвалив рішення і вибрав управителем резиденції Межигір'я ТОВ "Скомпані". Згідно з даними реєстрів, фірма створена у 2015 році. Статутний капітал компанії становить 1 млн гривень.

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