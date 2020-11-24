Лісгосп у Житомирській області купив преміальний пікап за 1,7 млн грн

Лугинське лісове господарство уклало угоду з АТ "Таскомбанк" на придбання автомобіля Volkswagen за 1,65 млн грн.

Закупівля була проведена без відкритих торгів. Про це свідчать дані електронної системи "Прозорро".

Зокрема, лісгосп купив дизельний Volkswagen Amarok Rancho 2.0 TDI потужністю 180 кінських сил та 8-ступінчатою автоматичною коробкою передач.

Автодилери позиціонують цю модель як пікап преміумкласу і пропонують його від 1,2 млн грн.

Українське представництво автомобілів Volkswagen встановило найвищу ціну на Amarok Rancho на рівні 1,36 млн грн. Це на 20% нижче від ціни автомобіля для Лугинського лісового господарства.

Поставити пікап мають з листопада 2020 року по травень 2023 року.

Лугинське лісове господарство переплатило за авто Volkswagen 20% "Прозорро"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" за результатами тендеру планував витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,7 млн грн. На позашляховик Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планував витратити 1,8 млн грн.

Однак пізніше голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області скасовано.