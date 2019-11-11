Ліс у смартфоні: в Кабміні розповіли про успіхи проекту

В Україні до пілотного проєкту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключили вже шість областей.

"У реєстрі, станом на 11 листопада, оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області", – повідомляє "Урядовий портал".

Зокрема, кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

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Реєстр містить низку опцій – можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

Також у загальному переліку можна обрати "Переглянути" та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн-карті.

"Якщо ви не знаєте вищезазначені дані, гуляючи лісом, бачите рубку дерев, то вам потрібно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM і обрати опцію "Карта". У вашому телефоні має бути ввімкнена геолокація. Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться ваша геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток", – зазначили представники уряду.

Після розгляду й ухвалення Верховною Радою низки законодавчих ініціатив, буде можливість поширити систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних і лісових квитків, онлайн-карту рубок на всіх постійних лісокористувачів, які також здійснюють заготівлю деревини, незалежно від підпорядкування.

Система працює у пілотному режимі і поширюється на три області – Чернігівську, Полтавську, Рівненську

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року.

В середині червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

За два тижні до боротьби підключилася і Верховна Рада, підтримавши законопроект №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народних депутати.

Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

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