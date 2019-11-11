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11 листопада • оновлено в 15:26
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Ліс у смартфоні: в Кабміні розповіли про успіхи проекту

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В Україні до пілотного проєкту e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карти рубок підключили вже шість областей.

"У реєстрі, станом на 11 листопада, оприлюднено інформацію про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта рубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області", – повідомляє "Урядовий портал".

Зокрема, кожна людина може зайти з комп’ютера чи телефону на сайт LK.UKRFOREST.COM та ознайомитися з переліком лісорубних квитків на заготівлю деревини або перевірити на карті законність здійснення рубок.

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Реєстр містить низку опцій – можна обрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал та виділ, систему і тип рубок, їхній статус та період проведення.

Також у загальному переліку можна обрати "Переглянути" та детально ознайомитися з тим чи іншим лісорубним квитком та ділянками, на яких відбувається чи відбуватиметься заготівля деревини, а також переглянути на онлайн-карті.

"Якщо ви не знаєте вищезазначені дані, гуляючи лісом, бачите рубку дерев, то вам потрібно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM і обрати опцію "Карта". У вашому телефоні має бути ввімкнена геолокація. Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться ваша геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток", – зазначили представники уряду.

Після розгляду й ухвалення Верховною Радою низки законодавчих ініціатив, буде можливість поширити систему електронного обліку деревини, реєстр лісорубних і лісових квитків, онлайн-карту рубок на всіх постійних лісокористувачів, які також здійснюють заготівлю деревини, незалежно від підпорядкування.

Система працює у пілотному режимі і поширюється на три області – Чернігівську, Полтавську, Рівненську

Система працює у пілотному режимі і поширюється на три області – Чернігівську, Полтавську, Рівненську

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У квітні 2015 року Верховна Рада прийняла закон, який на 10 років заборонив експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Мораторій на вивезення деревних порід, крім сосни, почав діяти з 1 листопада 2015 року.

  • В середині червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман публічно оголосив масштабний бій контрабанді. Тоді глава уряду озвучив основні схеми злочинців, які найближчим часом будуть зламані.

  • За два тижні до боротьби підключилася і Верховна Рада, підтримавши законопроект №5495, що передбачає жорсткіші покарання за експорт лісу-кругляка з України. За документ у другому читанні й у цілому проголосували 234 народних депутати.

  • Зокрема №5495 обмежуватиме внутрішнє споживання таких матеріалів у розмірі 25 млн кубометрів на рік.

  • Документ передбачає, що переміщення через кордон України поза митним контролем необроблених лісоматеріалів каратиметься позбавленням волі терміном від трьох до п'яти років.

  • За аналогічне діяння, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою, пропонується позбавляти волі терміном від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

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Теми
Вирубка лісу в Україні Мораторій на експорт лісу
Місце
Україна
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