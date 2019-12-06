Рада ліквідувала корупційну "схему Яценка": що зміниться для українців

В Україні повністю ліквідована корупційна частина механізму оцінки вартості нерухомості, відома як "схема Яценка".
Про це стало відомо під час прямої трансляції на офіційному каналі парламенту. Варто відзначити, що за схемою з непотрібними платежами фірмам-прокладкам, за даними OBOZREVATEL, стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутинник (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Ігоря Коломойського).
Для ліквідації "схем Яценка" Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект № 2047-д. За поправку проголосували 330 народних депутатів.
Документ передбачає, що з 1 січня 2020 року запроваджується спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, яка дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально стислі терміни. Тепер власники майна можуть оцінити вартість об'єкта за допомогою Єдиної бази і, тільки якщо не погодяться з результатами проведеної автоматично оцінки, будуть звертатися до людини-оцінювача.
Ілюстрація змін у схемі оцінки майна
Доступ до бази, внесення і перевірка інформації, а також отримання виписок стали абсолютно безкоштовними. Отримана довідка про оціночну вартість об'єкта буде діяти протягом 30 календарних днів.
При цьому оцінювачі зможуть зареєструвати звіт про оцінку майна виключно за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Дохід від продажу нерухомості буде визначатися, виходячи з ціни в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості (встановленою системою автоматично або оцінювачем).
Згідно з текстом закону, інформація з Єдиної системи про нерухомість і її вартість, в тому числі звіти про оцінку, повинна бути відкритою з прямим неавторизованих доступом і можливістю завантажити в формі відкритих даних. Така інформація повинна публікуватися в режимі онлайн на офіційному сайті Фонду державного майна України (ФДМ).
Нагадаємо, авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні в кінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу.
Під час роботи оцінювачі передавали дані до Єдиної бази ФДМ і отримували за це з кожної оцінки близько 1800 грн. За період з липня 2018 року по 10 жовтня 2019 року зі населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн грн. За даними ЗМІ, пов'язані з Яценко фірми заробили на цій схемі 23 млн грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
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Нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів, які є членами фінансового комітету Ради від "Слуги народу", на детекторі брехні;
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