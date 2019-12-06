Рада ліквідувала корупційну "схему Яценка": що зміниться для українців

В Україні повністю ліквідована корупційна частина механізму оцінки вартості нерухомості, відома як "схема Яценка".

Про це стало відомо під час прямої трансляції на офіційному каналі парламенту. Варто відзначити, що за схемою з непотрібними платежами фірмам-прокладкам, за даними OBOZREVATEL, стоять одіозні екснардепи Антон Яценко і Віталій Хомутинник (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Ігоря Коломойського).

Для ліквідації "схем Яценка" Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроект № 2047-д. За поправку проголосували 330 народних депутатів.

Документ передбачає, що з 1 січня 2020 року запроваджується спрощена модель оцінки об'єктів нерухомості, яка дозволить проводити автоматичну оцінку в максимально стислі терміни. Тепер власники майна можуть оцінити вартість об'єкта за допомогою Єдиної бази і, тільки якщо не погодяться з результатами проведеної автоматично оцінки, будуть звертатися до людини-оцінювача.

Ілюстрація змін у схемі оцінки майна

Доступ до бази, внесення і перевірка інформації, а також отримання виписок стали абсолютно безкоштовними. Отримана довідка про оціночну вартість об'єкта буде діяти протягом 30 календарних днів.

​​

При цьому оцінювачі зможуть зареєструвати звіт про оцінку майна виключно за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Дохід від продажу нерухомості буде визначатися, виходячи з ціни в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості (встановленою системою автоматично або оцінювачем).

Згідно з текстом закону, інформація з Єдиної системи про нерухомість і її вартість, в тому числі звіти про оцінку, повинна бути відкритою з прямим неавторизованих доступом і можливістю завантажити в формі відкритих даних. Така інформація повинна публікуватися в режимі онлайн на офіційному сайті Фонду державного майна України (ФДМ).

Нагадаємо, авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні в кінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу.

Під час роботи оцінювачі передавали дані до Єдиної бази ФДМ і отримували за це з кожної оцінки близько 1800 грн. За період з липня 2018 року по 10 жовтня 2019 року зі населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 млн грн. За даними ЗМІ, пов'язані з Яценко фірми заробили на цій схемі 23 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На засіданні податкового комітету Верховної Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної в процедуру оцінки вартості житла.

Нардеп Олександр Дубинський заявив, що Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів, які є членами фінансового комітету Ради від "Слуги народу", на детекторі брехні;

Скандал розгорівся через можливий підкуп народних депутатів. Більшість з "підозрюваних" є членами податкового комітету і не голосували за законопроект №2047, який мав на меті ліквідувати корупційні схеми при оформленні угод з нерухомістю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал