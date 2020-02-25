Ліквідація Пенсійного фонду: Рева жорстко відповів "Слузі народу"

Ліквідація Пенсійного фонду, запропонована партією "Слуга народу", не вирішить проблему пенсійного забезпечення простих українців.

Про це заявив в ефірі ObozTV ексміністр соціальної політики Андрій Рева, коментуючи відповідну ідею глави парламентського комітету з питань соціальної політики Галини Третьякової ("Слуга народу").

"Це не стільки команда, яка має на меті розвивати нашу країну, скільки ліквідаційна команда держави Україна. Треба розпродати землю, треба розпродати стратегічні підприємства, треба скоротити всі, які можливо, державні інституції, державу загнати в смартфон. І в цьому ряду я розглядаю ініціативу ліквідувати Пенсійний фонд. Якщо ви запитаєте, чим заважає Пенсійний фонд Галині Третьяковій, вона вам виразної відповіді не дасть", - заявив Рева.

На думку ексміністра, "якщо вони ліквідують Пенсійний фонд, можна буде взагалі забути про таку річ, як пенсійне забезпечення".

"Давайте рахувати. Сьогодні державний бюджет дотує Пенсійний фонд на 172,5 млрд грн за планом цього року. І майже 248 млрд грн будуть власні доходи Пенсійного фонду. У цілому, понад 400 млрд грн. Приблизно 1% з невеликим - це кошти, які йдуть на адміністративні видатки Пенсійного фонду - близько 5 млрд грн", - розповів він.

"Якщо ви ліквідовуєте весь штат Пенсійного фонду, ви заощадите 5 млрд грн і 172,5 млрд грн, які треба дотувати з державного бюджету. Це вирішує проблему Пенсійного фонду? Не вирішує", - додав колишній глава Мінсоцполітики.

За його словами, ідея Третьякової полягає в тому, щоб замість Пенсійного фонду "створити хитру агенцію з розпорядженням страховими коштами".

"Це той бізнес, з якого вона вийшла... Руки будуть гріти всі ці "жучки", а пенсіонери як не мали пенсії, так і не матимуть", - підкреслив Рева.

vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради внесли проєкт закону №2683, який передбачає обов'язковий для всіх українців перехід на накопичувальну пенсійну систему.

Які зміни очікуються:

обов'язкові внески від роботодавців – 2%;

обов'язкові внески від робітників – 1%;

за бажання робітника внески збільшуються, але якщо збільшує співробітник, то і роботодавець має збільшити паритетно;

максимальний розмір внесків – 9%, далі – суто за бажанням робітника;

систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує центральний адміністратор, який обирається на конкурсі;

створюється Пенсійне казначейство для акумулювання пенсійних внесків;

вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищені (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль);

підвищена відповідальність обслуговувальних компаній, зокрема введена відповідальність кінцевих власників.

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