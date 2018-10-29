"Ліквідація" неминуча: Гройсман спрогнозував трагічний фінал "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" неминуче буде роз'єднаний, оскільки це передбачено європейським законодавством. Норми ЄС поділяють видобуток газу, його транспортування і зберігання.

Як повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю "Укрінформу" , в даний час зробити це неможливо, оскільки Україна не зможе отримати $ 2,6 млрд боргу з російського "Газпрому". За його словами, це станеться тоді, коли фахівці та експерти незалежної наглядової ради запропонують успішну модель цієї реорганізації.

Так, згідно з європейськими стандартами, займатися видобутком, транспортуванням і зберіганням газу повинні незв'язані між собою компанії. Це також передбачається і запуском ринку газу в Україні (заплановано на 2020 рік). Згідно з інформацією OBOZREVATEL, в першу чергу, йдеть про амбандлінг (добровільне від`єднання. - Ред.) "Укртрансгазу" від НАК "Нафтогаз". Крім того, в "руках" НАКу також знаходиться найбільша газовидобувна компанія - "Укргазвидобування".

"Якщо ми хочемо стати єдиною частиною енергетичного співтовариства, енергетичної системи, повинні піти на цей крок", - заявив Гройсман.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що ліквідація "Нафтогазу" дозволить російському "Газпрому" не платити $ 2,6 млрд із відсотками по вже програній транзитній тяжбі, а також уникнути ризику програти в новому арбітражній справі, де додаткові вимоги перевищують $ 12 млрд. За його інформацією, Україні в рамках рішення Стокгольмського арбітражу, вдалося отримати з російського газового монополіста $ 18 млн, які російська компанія противитися виповнилося ть.