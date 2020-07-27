Ліквідація ДФС: Кінах назвав причину для занепокоєння

Постійне переформатування Державної фіскальної служби і рішення про її ліквідацію до кінця поточного року несе низку загроз і веде до втрати кваліфікованих кадрів.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив експрем'єр-міністр України, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. "Це ознака зниження кваліфікації, системності, професіоналізму в діях державних інститутів влади, зокрема на рівні Кабінету міністрів", – зауважив він.

"Нагадаю, фіскальну службу вже кілька разів об'єднували з податковою, її включали до складу Міністерства фінансів, потім знову відокремлювали в окрему юридичну особу. Це не просто маніпуляції. За цим – втрата кваліфікованих кадрів", – сказав Кінах.

На думку експрем'єр-міністра, удосконалення податкової системи, та зокрема Державної фіскальної служби, необхідно. "Але мене турбує, що серйозні системні завдання, які формулюються, не супроводжуються ні глибоким аналізом функцій цих державних інститутів, ні техніко-економічними розрахунками, ні розрахунками чисельності працюючих із точки зору їх скорочення і подальшого працевлаштування, ні прогнозами наслідків і т.д.", – констатував він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував припинення роботи Державної фіскальної служби до кінця 2020 року.

Як писав OBOZREVATEL, 18 грудня 2019 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування ДФС. 21 липня стало відомо про те, що Служба безпеки України та Державна фіскальна служба влаштували обшуки на низці об'єктів "Укрзалізниці".