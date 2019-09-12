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12 вересня • оновлено в 07:01
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"Лежи і вмирай": у Криму забили на сполох через занепад медицини

1.8т Читати матеріал російською

У Лівадійській лікарні окупованого Криму немає тонометрів і грошей на їх купівлю.

"Моя сестра Ніна Єлгіна була госпіталізована по швидкій у неврологічне відділення Лівадійської лікарні міста Ялта з підозрою на інсульт. У швидкій поставили крапельницю, при надходженні взяли аналізи, зробили кардіограму і МРТ. Після цього помістили в палату. Коли закінчилася крапельниця (буквально через 30 хв ), зняли і більше ніхто з медперсоналу не підійшов до 12-ої години наступного дня! Лежи і вмирай! " – цитує блогер RoksolanaToday & Крим25% жительку Ялти Світлану Акімову.

"Коли я попросила чергову медсестру виміряти тиск – вона мені відповіла, що на посту немає тонометра, що немає грошей на покупку і що ми повинні мати свій якщо хочемо контролювати свій тиск!" – підкреслила місцева мешканка.

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"Лівадійська лікарня. На посту немає тонометра, немає грошей на покупку і ми повинні мати свій, якщо хочемо контролювати свій тиск! Здоров'я вам і гарного настрою!" – резюмувала блогер.

У Лівадійській лікарні окупованого Криму немає тонометрів і грошей на їх купівлю

У Лівадійській лікарні окупованого Криму немає тонометрів і грошей на їх купівлю

Кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ох уж эти сказочники!
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70rus xxx
70rus xxx
И это гутарят те,которые мировые лидеры по заболеванию корью.Я б постеснялся.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Свынопасы после лечения советами от дохтура-смерть окончательно потеряли связь с реальностью,сами в кори, сивоне и тубике погрязли ,а еще на Крым ипачи открывают ушлепки трипперные.
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