"Лежачки розхапали": блогер іронічно висміяла "розпал сезону" в Криму

У внесованому Росією Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують.
На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%. На своїй сторінці в Twitter вона опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.
"Напевно, сезон. Але це не точно", - підписала блогер знімок з Євпаторії.
Євпаторія- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р
напевно, сезон
Але це не точно pic.twitter.com/iLC65rusIk
Вона також оприлюднила знімок з Судака: "пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора".
Судак- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р
пляж "Мохіто"
лежачкі розхапали ще вчера😃 pic.twitter.com/9jFuOoQgoV
Тим часом в Гурзуфі ситуація з туристами така сама: "Гурзуф, Супутник, Якесь липня на дворі".
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р
супутник
Яке то липня на дворі pic.twitter.com/pJd5VteBM7
Блогер також опублікувала свіжі знімки з Алупки, де також дуже мало відпочивальників.
"Алупка. Погодка і правда так собі... але яка вже різниця", - пише RoksolanaToday&Крим25%.
Алупка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р
Погодка і правда так собі ...
але яка вже різниця pic.twitter.com/xpArLd7ElY
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися нові кадри практично порожніх пляжів міста Судака, що на південному сході анексованого Росією Криму, в самий пік сезону.
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