"Лежачки розхапали": блогер іронічно висміяла "розпал сезону" в Криму

У внесованому Росією Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%. На своїй сторінці в Twitter вона опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.

"Напевно, сезон. Але це не точно", - підписала блогер знімок з Євпаторії.

Євпаторія

напевно, сезон

Але це не точно pic.twitter.com/iLC65rusIk - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р

Вона також оприлюднила знімок з Судака: "пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора".

Судак

пляж "Мохіто"

лежачкі розхапали ще вчера😃 pic.twitter.com/9jFuOoQgoV - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р

Тим часом в Гурзуфі ситуація з туристами така сама: "Гурзуф, Супутник, Якесь липня на дворі".

Гурзуф

супутник

Яке то липня на дворі pic.twitter.com/pJd5VteBM7 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р

Блогер також опублікувала свіжі знімки з Алупки, де також дуже мало відпочивальників.

"Алупка. Погодка і правда так собі... але яка вже різниця", - пише RoksolanaToday&Крим25%.

Алупка

Погодка і правда так собі ...

але яка вже різниця pic.twitter.com/xpArLd7ElY - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 13 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися нові кадри практично порожніх пляжів міста Судака, що на південному сході анексованого Росією Криму, в самий пік сезону.

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