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"Лежачки розхапали": блогер іронічно висміяла "розпал сезону" в Криму

60.7т Читати матеріал російською

У внесованому Росією Криму незважаючи на самий розпал літа зовсім немає туристів - пляжі і кафе пустують.

На ситуацію звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25%. На своїй сторінці в Twitter вона опублікувала фотографії з курортних міст, на яких видно, що пустують пляжі, кафе і магазини.

"Напевно, сезон. Але це не точно", - підписала блогер знімок з Євпаторії.

Вона також оприлюднила знімок з Судака: "пляж "Мохіто". Лежачки розхапали ще вчора".

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Тим часом в Гурзуфі ситуація з туристами така сама: "Гурзуф, Супутник, Якесь липня на дворі".

Блогер також опублікувала свіжі знімки з Алупки, де також дуже мало відпочивальників.

"Алупка. Погодка і правда так собі... але яка вже різниця", - пише RoksolanaToday&Крим25%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися нові кадри практично порожніх пляжів міста Судака, що на південному сході анексованого Росією Криму, в самий пік сезону.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим туристы фотографии
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Уже три года в ворованном Крыму есть два типа сезона,это "ЕЩЁ НЕ СЕЗОН" и "УЖЕ НЕ СЕЗОН" к тому же море теперь уже воняет канализацией т.е. "УЗКИМ МИРОМ".
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Дронов Жон
Дронов Жон
В основном приезжие в бюджетных местах и вокруг Севастополя, Ялты.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Нафотают в апреле сотни кадров, и потом весь сезон по очереди их публикуют. Работа у них такая, иначе гранты не получишь. Нужен хлёсткий контент.
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