Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко підтвердив, що його зарплата на посаді становить 332 тис. гривень на місяць.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Бабель". При цьому він уточнив, що такий оклад у нього був до зниження Кабміном.

"В кінці квітня уряд обмежив зарплати чиновників і членів наглядових рад до кінця карантину до 47 тисяч гривень – це максимальна сума", – сказав він.

Він також пояснив, чому у нього така висока зарплата (332 тис. грн) та які обов'язки він виконує на своїй посаді.

"Спочатку про гроші, наглядова рада сама собі зарплати не встановлює. Їх заснували законом, ухваленим за часів Порошенка, за який я, до речі, не голосував. Я вважаю несправедливим, що всі обговорюють мене, але не тих, хто був на цьому місці раніше. В якомусь сенсі, це ціна моєї публічності. Що стосується завдань, то члени наглядової ради не борються з корупцією, вони координують відповідні підрозділи всередині", – повідомив топменеджер УЗ.

Сергій Лещенко glavcom.ua

Він також розповів, як потрапив до наглядової ради "Укрзалізниці": "Був конкурсний відбір. Мою кандидатуру подали в пакеті разом зі Славоміром Новаком, керівником "Укравтодору" часів Петра Порошенка. Конкурсна комісія вибрала мене".

Лещенко також сказав, що не знає, як він потрапив у цей пакет, оскільки це "не його кухня".

"Це конкурсна комісія зібрала заявки. Я заповнив пакет документів і відправив його на конкурс", – підсумував він.

Лещенко також розповів, що в компанії є департамент безпеки, в якому працює 200 осіб.

"Перезапуск всієї безпеки УЗ – один із наших топпріоритетів. Ми зараз затверджуємо нову структуру цього департаменту і прощаємося з корумпованими керівниками, які вже зайняли чергу, щоб відновлюватися в посадах через суди", – повідомив він.

У нього запитали, чому таку роботу за значно меншу зарплату не може виконувати професійний експерт у транспортній сфері?

"Тому що в експертів – конфлікт інтересів. Немає просто любителів залізниці, які збирали в дитинстві марки з паровозами. Більшість експертів так чи інакше пов'язані з бізнесами, які працюють в зв'язці з залізницею – це постачальники залізниці або споживачі її послуг", – відповів Лещенко.

За його словами, коли в компанії є наглядова рада, в очах третіх осіб вона виглядає більш відповідальною.

"Наприклад, компанії з наглядовою радою можуть залучати кошти на світових фінансових ринках для свого розвитку. "Укрзалізниця" провела розміщення євробондів. Наглядова рада УЗ складається з семи членів, четверо з них незалежні, а три призначені акціонером УЗ – Кабміном", – додав член наглядової ради УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко за березень 2020 року отримав 332 тисячі гривень зарплати.