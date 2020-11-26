Лещенко у прямому ефірі не зміг назвати ширину колії 'Укрзалізниці'. Відео

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко не зміг відповісти на питання про ширину залізничної колії в Україні.

"Мені здається, це вже реально тролінг", – прокоментував Лещенко питання, яке поставив йому глядач в ефірі телеканалу "Наш".

Також у члена наглядової ради "Укрзалізниці" запитали, чим відрізняється дизельний потяг від звичайного тепловоза.

"Давайте наступне питання. Я не відповідаю", – заявив Лещенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" у 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.