Лещенка призначили членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Зокрема уряд затвердив відповідне розпорядження №1309-р від 18 грудня. Про це свідчить "Урядовий портал".

До наглядової ради УЗ також увійшов радник міністра інфраструктури Олег Журавльов.

Водночас із цим достроково припиняють свої повноваження члени наглядової ради Даніель Білак та Костянтин Мар'євич.

Крім того, уряд уповноважив держсекретаря Міністерства інфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради "Укрзалізниці".

Кабінет міністрів призначив Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році "Укрзалізниця" заради економії коштів скоротить 50% адміністративного персоналу, який не пов'язаний із перевезеннями. Працівникам, які залишаться, пообіцяли збільшити зарплати.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення "Укрзалізниці" у сферу управління Міністерства інфраструктури. В "УЗ" анонсували масштабну реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки під час закупівлі анкерів (елементів рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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