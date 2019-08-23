"Легко не буде": у МЗС України раптово заявили про зняття санкцій із Росії

Україні навряд чи вдасться утримати санкції щодо Росії.

Так вважає заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" вона напророкувала подальшу долю обмежень проти Москви.

"Не варто розраховувати на те, що все буде легко. На мій погляд, малоймовірно, що ми зможемо тримати санкції та ізоляцію Росії далі", – сказала чиновниця.

Водночас дипломат висловила впевненість, що санкціями вдалося зупинити наступ на сході України.

"Принаймні, не було протягом цих п'яти років таких подій як Дебальцеве, як Іловайськ. І це реально було досягненням цих п'яти років – не було жахливого кровопролиття і втрат такої кількості людських життів... Ізоляція цих років працювала на те, щоб тримати ситуацію, аби вона не погіршилася", – пояснила замміністра.

У той же час Зеркаль визнала, що санкції не принесли всього, чого від них очікували.

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"Дійсно, вони не принесли всього того, що могли принести, але сказати, що вони зовсім неефективні не можна... Звичайно, ми б хотіли, щоб був більший тиск, і не просто зупинка гарячої фази, а щоб це було і вирішення питання по суті", – додала дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 серпня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів".

Другий пакет обмежень введений у рамках закону про контроль над хімічною та біологічною зброєю.

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