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"Легалізуємо всю країну": Насіров виступив за комплексне нульове декларування

1.3тЧитати матеріал російською

Україні необхідно провести нульове декларування, щоб вивести з тіні економіку. Відповідну реформу можна провести вже найближчими місяцями.

Про це заявив у ефірі ObozTV кандидат у президенти України, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров. За його словами, питання нульового декларування стосується десятків мільйонів українців.

"Варто було б зробити, щоб була амністія, не було відповідальності за минулі періоди, але жорсткіша відповідальність за майбутні періоди. Щоб усі відчули — вони були легалізовані, за це заплатили, і наступного дня починають жити по-новому, по-чесному", — вважає він.

На думку Насірова, введення нульового декларування можна поєднати з поверненням до Кримінального кодексу статті за незаконне збагачення: "Треба всі ці процеси об'єднати в один, призначити дату. Щоб проголосувати ці законопроекти і втілити їх у життя, потрібно максимум три місяці".

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"Можемо сказати — закінчуємо перше півріччя і легалізуємо всю країну. Це велика реформа з точки зору оподаткування зарплат. Потрібна легалізація активів, зокрема тих, що перебувають за кордоном, щоб легалізувати інвестування", — пояснив він.

Глава ДФС зазначив, що "питання нульового декларування стосується десятків мільйонів людей — всіх, хто жив у цій країні".

"Наприклад, чоловік у 67 років працює, хоче розвивати бізнес для своїх дітей чи онуків та інвестувати гроші. Йому кажуть — можеш показати офіційний дохід? А чоловік скаже — я займався бізнесом останні 25 років, заробляв гроші як можна було, але показати в довідках на папері, звідки гроші, не можу. Тоді що робити? Покласти ці гроші в банку і закопати? Ні! Треба, щоб гроші працювали на економіку. Ми повинні використовувати ці кошти", — додав Насіров.

Роман Насіров

Роман Насіров

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ДФС Роман Насіров також запропонував перетворити тисячі державних підприємств на публічні акціонерні товариства та роздати акції всім громадянам України.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПодатки в Україні
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Теги
УКРІНФОРМДержавна фіскальна служба України
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