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5 листопада • оновлено в 16:10
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Легалізація казино в Україні: у Гончарука спрогнозували мільярдні прибутки

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Кабінет міністрів прогнозує3 млрд гривень надходжень до державного бюджету в 2020 році від легалізації азартних ігор.

"Уряд буде шукати ресурс для наповнення державного бюджету не в підвищенні податків, а в скороченні витрат", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вівторок, 5 листопада, презентуючи проект головного фінансового документа країни, який був розроблений до другого читання.

Кабінет міністрів передбачає 3 млрд гривень надходжень до державного бюджету від легалізації азартних ігор

Кабінет міністрів передбачає 3 млрд гривень надходжень до державного бюджету від легалізації азартних ігор

Новини
"Даремно прийшли до влади": "Слуга народу" зробила жорстку заяву про гральний бізнес

Кабінет міністрів передбачає 3 млрд гривень надходжень до державного бюджету від легалізації азартних ігор

Кабінет міністрів передбачає 3 млрд гривень надходжень до державного бюджету від легалізації азартних ігор

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
ГОНЧАРУК-МУДАК ! ХОЗЯЕВА КАЗИН НАЙДУТ.КАК НЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ !!!
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Перов Василий
Перов Василий
О да! В селе откроют рулетку и бабло попрет! Может сначала город надо построить- навроде Сочи?
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