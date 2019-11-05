Легалізація казино в Україні: у Гончарука спрогнозували мільярдні прибутки

Кабінет міністрів прогнозує3 млрд гривень надходжень до державного бюджету в 2020 році від легалізації азартних ігор.

"Уряд буде шукати ресурс для наповнення державного бюджету не в підвищенні податків, а в скороченні витрат", – повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у вівторок, 5 листопада, презентуючи проект головного фінансового документа країни, який був розроблений до другого читання.

Кабінет міністрів передбачає 3 млрд гривень надходжень до державного бюджету від легалізації азартних ігор

Кабінет міністрів передбачає 3 млрд гривень надходжень до державного бюджету від легалізації азартних ігор

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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