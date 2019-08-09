Зеленський задумав легалізувати казино: фінансист назвав ризики

Легалізація в Україні казино у п'ятизіркових готелях не вирішить проблему нелегального грального бізнесу і не підвищить туристичну привабливість країни.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV фінансист Василь Горбаль, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про необхідність часткової легалізації грального бізнесу в Україні.

"Прогалини у розвитку туристичного кластеру, особливо у чорноморському регіоні, не у відсутності казино... Наш турист, який би міг подорожувати у південні регіони, обирає Туреччину зовсім за іншими ознаками, а не за наявністю казино", – наголосив Горбаль.

Фінансист нагадав, що в Україні не так багато п'ятизіркових готелів.

"Я не думаю, що це стимулюватиме розвиток туристичного кластера. Це додасть доходів власникам готелів, можливо, додасть до державного бюджету певні суми, але не більше", – пояснив він.

"Якщо ми говоримо про тему розвитку Одеси, Херсона, півдня, п'ятизіркових готелів там не так багато і треба думати над іншими речами, які б покращили конкурентоспроможність наших регіонів порівняно з Туреччиною. Поки ми Туреччині в туристичній галузі сильно програємо, але цьому є багато інших причин. Більшість туристів обирає Туреччину як місце відпочинку не через бажання пограти в автомати", – заявив фінансист.

Горбаль також нагадав, що у Києві "фактично біля кожної станції метро по кілька закладів, які під вивісками різноманітних лотерей працюють".

"Це не інакше як зали гральних автоматів, які працюють напівлегально, не кажучи вже про мережі казино повністю нелегальних. І розміщені поруч зручно ломбарди. Все це створює досить негативний соціальний ефект. Хотілося б, щоб ми під час обговорення теми не дійшли до легалізації того, що є зараз на вулицях, де фактично треба просто жорстко навести лад і все це вичистити", – наголосив він.

"Ми можемо дуже гіпотетично оцінити кошти, які перебувають в тіні у цього бізнесу напівлегального. Але це не свідчить, що ми повинні легалізувати всі ці речі, сказати – тепер те, що ви клали в кишеню, будете платити державі. У маленьких містах і селах подалі від Києва завжди можна було зустріти зали гральних автоматів. На жаль, це почало відроджуватися, тільки під іншими вивісками", – зазначив фінансист.

nashkiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, будучи ще кандидатом у президенти Володимир Зеленський розповів, що готовий створити в нашій країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

8 серпня під час офіційного візиту до Туреччини президент Зеленський підтвердив свій намір легалізувати казино у п'ятизіркових готелях.

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