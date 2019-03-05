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Латвія вирішила врятувати медицину за допомогою України

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У Латвії існує дефіцит медичного персоналу, і в ситуації, що склалася, влада сподівається вирішити проблему за допомогою залучення працівників з України та Білорусі.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на ефір програми "Сніданок з 1+1". Наголошується, що нестача кадрів спровокована, зокрема, роботою латвійських експертів на закордонні компанії.

"За даними місцевої громади лікарів, у країні є дефіцит медсестер і медичних бригад на швидких. Латвійські фахівці їдуть працювати в Норвегію і Німеччину. Тому розраховують на гастарбайтерів, зокрема, з України", — уточнили в студії.

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Відзначається, що, за даними інтернет-ресурсу Ukrainian People Leaks, від початку березня 2018 року понад мільйон українців виїхали на заробітки за кордон.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про проблеми з доступною медичною допомогою на окупованих територіях України.

Так, через проблеми з медициною забили тривогу в Криму, а в "ДНР" заявили, що так званій республіці не вистачає 5 тисяч лікарів.

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Місце
Латвія
Теги
медикиУкраїназаробітчани
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