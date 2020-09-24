КЗРК має нижчу продуктивність і приносить менше прибутку, – експерт

КЗРК має нижчу продуктивність і приносить менше прибутку. Такі об'єктивні причини того, що зарплати на підприємстві – менші, ніж на інших комбінатах.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, співголова Фонду енергетичних стратегій.

Посилаючись на дані "Бізнес Цензора", який порівняв продуктивність і прибутковість основних українських ГЗК, Марунич прийшов до висновку: КЗРК має найнижчу продуктивність при найвищій собівартості видобутку руди в шахтах підприємства.

"КЗРК приносить менше прибутку, ніж інші підприємства галузі. При цьому виробничі витрати на видобуток руди на КЗРК вищі, ніж на шахтах того ж "Павлоградвугілля" або Північного ГЗК. Прибутки менші, витрати вищі, а людей на шахтах потрібно більше. Тобто коріння проблеми – це низька продуктивність", – підкреслив Марунич.

Він також порівняв ключові показники КЗРК з іншими великими підприємствами. Наприклад, на Північному і Південному ГЗК (Група Метінвест. – Ред.) працює менше людей, ніж на КЗРК: на Північному ГЗК - 6 341 робітників, на Південному – 6 394 людини, тоді як на КЗРК – 7 425 працівників.

"А ось різниця в зарплатах при істотній відмінності рівня прибутковості – не така вже помітна. Наприклад, Північний ГЗК приносить 8 мільярдів гривень чистого прибутку проти 1 мільярда 900 мільйонів у КЗРК. При цьому середня зарплата на ПівнГЗК 17 тисяч гривень, що всього лише трохи вище, ніж на КЗРК, де платять 16 100 грн", – повідомив Марунич.

Як повідомлялося раніше, адміністрація КЗРК пішла на поступки протестувальникам і підняла зарплати, однак вимоги висунуті страйкарями, виявилися нездійсненними, комбінат прийняв рішення про зупинку виробництва.