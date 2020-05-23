Квитки на потяги не подорожчають - Криклій

Валентина Гембарська Економіка 17:28, 23.05.2020

В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій .

"Перевізники повинні забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар'єри у пасажирів", – написав міністр.

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Укрзалізниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" може першими запустити електрички для початку виходу з карантину.

Зокрема, у Києві з 23 травня дозволили відновити роботу метро, наземного громадського транспорту і магазинів. Також до відкриття готуються дитячі садки, готелі і ринки.

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Економіка

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