Головна Новини
23 травня • оновлено в 17:46
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Квитки на потяги не подорожчають - Криклій

1.8т
Читати матеріал російською

В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.

Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій .

"Перевізники повинні забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар'єри у пасажирів", – написав міністр.

Укрзалізниця

Укрзалізниця

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" може першими запустити електрички для початку виходу з карантину.

Зокрема, у Києві з 23 травня дозволили відновити роботу метро, наземного громадського транспорту і магазинів. Також до відкриття готуються дитячі садки, готелі і ринки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця квитки на поїзд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги