В Україні після зняття карантину не підвищать ціни на залізничні квитки.
Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр інфраструктури Владислав Криклій .
"Перевізники повинні забезпечити доступні ціни, щоб швидше відновити роботу транспорту і подолати можливі психологічні бар'єри у пасажирів", – написав міністр.
Укрзалізниця
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" може першими запустити електрички для початку виходу з карантину.
Зокрема, у Києві з 23 травня дозволили відновити роботу метро, наземного громадського транспорту і магазинів. Також до відкриття готуються дитячі садки, готелі і ринки.
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