Квартири подорожчають, а будівництво не встигнуть закінчити: українцям дали поради щодо купівлі житла

В Україні вже до кінця 2020 року квартири в середньому подорожчають на 10%. Більшість забудовників не встигне закінчити житло в заявлені терміни.

Про це сказано в матеріалі "Ліга.нет" із посиланням на опитаних експертів із нерухомості.

На думку аналітика консалтингової компанії SV Development Сергія Костецького, якщо не буде додаткових карантинних заходів і гучних банкрутств, восени ринок повернеться до докарантинних показників. У середньому ціни зростуть до 10% до кінця року.

"Кількість зданої первинки скорочується, якщо цьогоріч не буде масової забудови, то через півтора року ми можемо нарватися на дефіцит", – говорить віцепрезидент Асоціації професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал.

Інвесторам потрібно бути готовими до того, що більшість забудовників не зможе ввести будинок у заявлені терміни, мінімальний термін відтермінування становитиме пів року, попередив президент Асоціації фахівців із нерухомості України Юрій Піта. "Це пов'язано з реформою ДАБІ та карантином. Будівництва ведуться, але не так швидко, як хотілося б", – підсумував експерт.

Загалом, експерти не радять українцям інвестувати в будівництво, особливо на ранніх етапах.

"Зараз забудовники не знають, що буде з їхньою компанією через пів року, будуть гроші – побудують, гроші закінчаться – не будуть вони будувати. Гра в рулетку. Особисто я б зараз утримався від інвестування", – говорить Костецький.

За даними опитаних експертів, у середньому за рік ціна квадратного метра в Києві виросла на 6,8%. Зараз вона становить 20 000 – 23 000 грн за квадратний метр.

Ціни зростають у зв'язку зі зростанням курсу долара, це безпосередньо впливає на вартість будівельних матеріалів, пояснив Топал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця 2020 року планують ввести загальний реєстр усієї первинної нерухомості. Забудовники зможуть виставляти на продаж тільки зареєстровані в ньому квартири.

В Україні можливе зниження ставок за іпотекою до 10% із нинішніх 20-24%, якщо Нацбанк здійснить свої плани щодо зниження облікової ставки.

В Україні вартість оренди нерухомості через карантин різко обвалилася. Попит упав на 70-80%, а ціни довелося опускати майже на 30-40%. Наприклад, двокімнатну квартиру в Києві недалеко від метро можна орендувати за 6 тис. грн на місяць.