Квартири, авто і будинки: у Львові суддю "засипали" цінними подарунками

Суддя Львівського окружного адміністративного суду Наталія Сподарик разом із чоловіком-митником задекларували дороге майно, купити яке вони не в змозі на свою зарплату.

Таких висновків дійшли журналісти ProSud у своєму розслідуванні. За їхніми даними, чоловік і жінка нібито отримали в подарунок автомобілі і не одну сотню квадратних метрів нерухомості у Львові.

У публікації зазначено, що все життя суддя працювала тільки на державних посадах з відносно невеликою зарплатою. Її чоловік Петро Гіндзяк також є держслужбовцем - він працює на Львівській митниці.

У деклараціях подружжя за 2013-2017 роки вказано, що живуть вони виключно на зарплату. За п'ять років суддя отримала від держави 958 тис. гривень, її чоловік - удвічі менше - 518 тисяч.

blog.prosud.info

Однак заощадження сім'я має чималі - станом на 2017 рік у готівці подружжя зберігало в іноземній і українській валюті понад 1 млн гривень.

З нерухомості суддя задекларувала будинок і квартиру у Львові на 418 і на 135 кв. м відповідно, а також дві земельні ділянки на 1000 і 235 кв. м відповідно.

blog.prosud.info

Її чоловік разом із батьками і братом володіє квартирою на 52 квадрати у Львівській області.

blog.prosud.info

Також Сподарик користується автомобілями Mercedes Benz ML 350 2011 року випуску та Audi Q7 2015 року, які належать її батькам.

Mercedes Benz ML 350 blog.prosud.info

Audi Q7 blog.prosud.info

Як з'ясували розслідувачі, вказане майно подружжю нібито подарували друзі і близькі. Зокрема йдеться про квартиру і маєток у Львові. При цьому квартиру сім'ї подарував навіть не родич, а "близький друг батьків чоловіка, який залишив Україну".

blog.prosud.info

"Більшість є подарунком. Уже традиційно друзі і родичі суддів - досить щедрі дарувальники", - сказано у матеріалі.

За даними видання, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала відповідність судді Сподарик займаній посаді. ВККС ухвалила, що вона може і надалі вершити правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чиновниця сільської ради у Харківській області Світлана Міщенко задекларувала елітний автомобіль Porsche Panamera на свого чоловіка-пенсіонера.

Як стало відомо з декларації глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, він отримував мільйонну зарплату і знімав в оренду будинок, середня вартість якого становить близько 23 мільйонів гривень.