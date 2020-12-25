Квартира до Нового року: 'Глобус Банк' оголосив місяць вигідної іпотеки

"Глобус Банк" запустив вигідні умови іпотечного кредиту до Нового року. Скористатися можливістю купити квартиру значно дешевше можна протягом всього впродовж трохи більше місяця, з 21 грудня по 31 січня. Про це повідомляє сайт банку.

"На Новий рік нову квартиру можна купити дешевше. На честь свят Глобус Банк знизив процентні ставки на іпотечні кредити терміном на 3 і 5 років. Тільки з 21.12.2020 по 31.01.2021 в банку діють спеціальні умови співпраці з будівельною компанією "Інтеграл-Буд", – повідомили в "Глобус Банку".

Крім того, знижено розмір обов'язкового початкового внеску, який в рамках акції складає від 10%. А повертати іпотеку можна до 20 років.

Підшукати нову квартиру і розрахувати вартість кредиту допоможе інтерактивна іпотечна карта банку, а всі умови можна побачити тут.