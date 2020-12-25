"Квартал 95" висміяв підприємців, які пікетували його концерт. Відео

У "Студії Квартал-95" висміяли підприємців, які 22 грудня прийшли пікетувати їхній концерт.

"Під час знімання новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею Палацу Україна протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами", – заявив актор студії Сергій Казанін в одному із номерів шоу "Вечірній квартал".

Водночас у студії додали, що пікети ФОПів тривають не один день, і за цей час на мітингах "вони заробили більше, ніж обіцяв їм президент Володимир Зеленський".

"Скажу відверто. Через те що за законом глядацький зал був заповнений лише наполовину, це перший випадок в історії "Кварталу", коли людей надворі було більше, ніж усередині", – резюмував Казанін.

Нагадаємо, біля палацу "Україна" в Києві перед початком виступу "Вечірнього кварталу" 22 грудня пройшла акція протесту підприємців.

Вони постійно вмикали пісню "Нас б'ють, ми літаємо", яку Зеленський колись виконував на одному з виступів "Вечірнього кварталу". Організатори мітингу вимагали дозволити підприємцям працювати під час карантину.

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