"Квартал 95" висміяв підприємців, які пікетували його концерт. Відео
У "Студії Квартал-95" висміяли підприємців, які 22 грудня прийшли пікетувати їхній концерт.
"Під час знімання новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею Палацу Україна протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і поза його стінами", – заявив актор студії Сергій Казанін в одному із номерів шоу "Вечірній квартал".
Водночас у студії додали, що пікети ФОПів тривають не один день, і за цей час на мітингах "вони заробили більше, ніж обіцяв їм президент Володимир Зеленський".
"Скажу відверто. Через те що за законом глядацький зал був заповнений лише наполовину, це перший випадок в історії "Кварталу", коли людей надворі було більше, ніж усередині", – резюмував Казанін.
Нагадаємо, біля палацу "Україна" в Києві перед початком виступу "Вечірнього кварталу" 22 грудня пройшла акція протесту підприємців.
Вони постійно вмикали пісню "Нас б'ють, ми літаємо", яку Зеленський колись виконував на одному з виступів "Вечірнього кварталу". Організатори мітингу вимагали дозволити підприємцям працювати під час карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.
Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисячі гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.
Учасники руху "SaveФОП", який очолює Сергій Доротич, неодноразово проводили мітинги. На початку грудня демонстранти кілька днів влаштовували мітинги під будівлею Верховної Ради з вимогою не вводити облік обігу через касові апарати й програмні РРО.
15 грудня на Майдані Незалежності в Києві сталися сутички з правоохоронцями, коли вони зачистили площу від наметів, встановлених підприємцями без погодження.