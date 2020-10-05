Курс валют в Україні: долар подорожчав, а євро впав у ціні
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,34 грн. Таким чином американська валюта подорожчала на 1 копійку. Вартість євро за добу знизилася на 9 копійок – до 33,23 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 5 жовтня
1 долар США – 28,34 грн (+1 коп.);
1 євро – 33,23 грн (-9 коп.).
*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,25 грн/$;
Продаж – 28,45 грн/$.
Євро:
Купівля – 32,85 грн/€;
Продаж – 33,35 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,38 грн/$;
Продаж – 28,46 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,28 грн/€;
Продаж – 33,38 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,4 грн/$;
Продаж – 28,45 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,12 грн/€;
Продаж – 33,2 грн/€.
Що буде з курсом долара у 2021 році
Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.
Аналітик Володимир Мазуренко, водночас, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.
Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися в наступному році біля вже звичної позначки у 27 грн/$.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні і перейти психологічну позначку в 29 грн $.