Курс валют в Україні: долар подорожчав, а євро впав у ціні

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,34 грн. Таким чином американська валюта подорожчала на 1 копійку. Вартість євро за добу знизилася на 9 копійок – до 33,23 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 5 жовтня

1 долар США – 28,34 грн (+1 коп.);

1 євро – 33,23 грн (-9 коп.).

*Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,25 грн/$;

Продаж – 28,45 грн/$.

Євро:

Купівля – 32,85 грн/€;

Продаж – 33,35 грн/€.

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,38 грн/$;

Продаж – 28,46 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,28 грн/€;

Продаж – 33,38 грн/€.

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,4 грн/$;

Продаж – 28,45 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,12 грн/€;

Продаж – 33,2 грн/€.

Що буде з курсом долара у 2021 році

Аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні у 2021 році до 28,4 грн/$ у порівнянні з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше 28 грн, українська влада впевнена, що долар в середньому буде коштувати у наступному році близько 29,1 грн/$.

Аналітик Володимир Мазуренко, водночас, впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

Аналітик Єгор Комов впевнений, що курс буде коливатися в наступному році біля вже звичної позначки у 27 грн/$.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара протягом жовтня може додати близько 65 копійок в ціні і перейти психологічну позначку в 29 грн $.