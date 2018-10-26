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Курс зміниться: економіст пояснив, як нова програма МВФ вплине на долар в Україні

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Нова програма Міжнародного валютного фонду для України дозволить дещо стабілізувати курс долара.

"Буде менше переживань щодо девальваційних очікувань, які також грають на пониження курсу", — повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць в інтерв'ю "Апострофу".

За його словами, чим менші девальваційні очікування, тим більше інвестори впевнені в майбутньому і зацікавлені вкладати гроші.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену в березні 2015 року, адже її термін спливає у березні 2019 року.

Угода підлягає затвердженню менеджментом фонду і схваленню її радою директорів. Засідання ради очікується у кінці року після прийняття Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ і збільшення тарифів на газ до ринкового рівня.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Об'єкт
МВФ
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