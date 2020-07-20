Курс валют в Україні тримає врожай, – економіст

Великі обсяги експорту зернових культур є важливим чинником утримання курсу валют в Україні.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко. "Ми експортуємо 70% того, що вирощуємо. За минулий рік ми зібрали рекордний за всі роки незалежності України врожай. Чим більше продамо, тим більше валюти прийде до нашої країни, тим нижчий буде курс, тим стабільнішою буде економіка", – наголосив він.

Економіст додав, що рекордні продажі зернових дозволяють поповнювати обігові кошти підприємств. Також існує пряма залежність між цими обсягами та розміром золотовалютних резервів Національного банку України.

Дорошенко додав, що на сьогодні очевидно, що побоювання щодо можливої нестачі продовольства в Україні і світі є безпідставними і, відповідно, немає потреби в запровадженні обмежень на експорт на кшталт тих, які діяли до 1 липня поточного року.

"Якщо в березні цього року у світі говорили про загрозу нестачі продовольства, то уже у квітні ціна пішла донизу. У травні прогнозували рекордні врожаї. Більш ніж достатньо не тільки для задоволення внутрішніх потреб, але й для експорту", – запевнив економіст.

Як писав OBOZREVATEL, 13 липня долар США коштував в Україні менше 27 гривень. Довідковий курс долара становив 26,95 гривень, євро – 30,39 гривень.