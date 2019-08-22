Долар зупиниться після "гойдалок": аналітик розповів, чого чекати українцям

Найближчим часом курс валют збереже стійкість і буде коливатися в районі 25,2 грн/$

Такий прогноз дав у коментарі OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club в Україні Андрій Шевчишин.

"Курс гривні практично не змінюється, і з ранку в четвер вона торгується на рівні 25,16 грн за долар. Така динаміка української валюти спостерігається на тлі заяв влади країни про те, що енергетична система України здатна функціонувати без поставок ядерного палива з Росії", – сказав Шевчишин.

За його словами, ймовірно, в найближчій перспективі гривня збереже стабільність і продовжить рухатися поблизу позначки 25,2 грн за долар.

Раніше курс валют сильно коливався. Спочатку він впав до мінімуму в районі 24,6-24,7 грн/$, а потім піднявся до 25,6 грн/$. Зараз стабілізувався в районі 25,2 грн/$.

Курс гривні буде стабільним 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

При цьому в Україні гривня в середу, 31 липня, в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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