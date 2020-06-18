Курс валют: НБУ опустив гривню щодо долара, але зміцнив до євро
Довідковий курс долара на 18 червня встановився на позначці 26,77 грн. У такий спосіб він зріс на 3 копійки.
Євро водночас подорожчало на 3 копійки й зупинилося на позначці 30,06 грн.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 18 червня
100 доларів США – 2677 грн (+3 коп.)
100 євро – 3006 грн (-17 коп.)
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 26,69 грн/$
Продаж – 26,88 грн/$
Євро:
Купівля – 29,75 грн/€
Продаж – 30,25 грн/€
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 26,75 грн/$
Продаж – 26,84 грн/$
Євро:
Купівля – 30,09 грн/€
Продаж – 30,19 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 26,76 грн/$
Продаж – 26,85 грн/$
Євро:
Купівля – 29,92 грн/€
Продаж – 30,05 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 17 червня на рівні 26,74 грн. У такий спосіб він знизився на 10 копійок. Євро водночас подорожчало на 3 копійки й зупинилося на позначці 30,23 грн.