Курс валют: НБУ опустив гривню щодо долара, але зміцнив до євро

Довідковий курс долара на 18 червня встановився на позначці 26,77 грн. У такий спосіб він зріс на 3 копійки.

Євро водночас подорожчало на 3 копійки й зупинилося на позначці 30,06 грн.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 18 червня

100 доларів США – 2677 грн (+3 коп.)

100 євро – 3006 грн (-17 коп.)

Курс валют

Курс валют

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 26,69 грн/$

Продаж – 26,88 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,75 грн/€

Продаж – 30,25 грн/€

Курс валют

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 26,75 грн/$

Продаж – 26,84 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 30,09 грн/€

Продаж – 30,19 грн/€

Курс валют

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 26,76 грн/$

Продаж – 26,85 грн/$

Курс валют

Євро:

Купівля – 29,92 грн/€

Продаж – 30,05 грн/€

Курс валют

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України встановив офіційний курс долара на 17 червня на рівні 26,74 грн. У такий спосіб він знизився на 10 копійок. Євро водночас подорожчало на 3 копійки й зупинилося на позначці 30,23 грн.