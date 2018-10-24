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Курс валют: долар в обмінниках подорожчав

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В Україні курс долара у середу, 24 жовтня, виріс на 1 копійку.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в продажу був встановлений на рівні 28,21 грн/$, свідчать дані банківських установ.

Водночас середній курс продажу євро в банках впав на 9 копійок і становить 32,47 грн/€.

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При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні у відношенні до долара на позначці 28,14 грн/$. Порівняно з попереднім робочим днем американська валюта подорожчала на 6 копійок.

Курс гривні у відношенні до євро НБУ встановив на рівні 32,30 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подорожчала на 3 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні, як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Об'єкт
НБУ
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