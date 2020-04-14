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14 квітня • оновлено в 12:23
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Курс рубля змінився через нафту: скільки коштує російська валюта

4.2т
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Російський рубль помітно зміцнився у ході торгів у вівторок, 14 квітня, на тлі відновлення ринку нафти.

Згідно з даними Московської біржі, станом на ранок вівторка, долар знизився на 34 коп, до 73,26 рубля, євро – на 23 коп, до 80,09 рубля.

Курс рубля змінився через нафту: скільки коштує російська валюта

При цьому фондовий ринок РФ також у плюсі на поліпшенні зовнішнього фону: індекс Мосбіржі зростає на 1,09%, індекс РТС – на 1,55%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту виросли у вівторок, 14 березня, на тлі угоди ОПЕК+: трейдери намагаються зрозуміти, якою мірою обмеження видобутку зможе компенсувати падіння попиту в умовах пандемії коронавірусу.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль
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