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15 квітня • оновлено в 11:20
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Курс рубля впав на тлі обвалу цін на нафту

1.5т
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Долар і євро впевнено дорожчають на "Московської біржі" в середу, 15 квітня, вранці на тлі продовжує дешевшати нафти на побоюваннях подальшого зниження попиту через стан глобальної економіки в умовах пандемії COVID-19.

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Перші угоди по долару США пройшли в діапазоні 73,4-73,57 руб./$1, за підсумками першої хвилини торгів курс склав 73,46 руб./$1 (+45,25 копійки до рівня попереднього закриття). Євро подорожчав до 80,5 руб./ EUR1 (+34 копійки). Бівалютний кошик ($0,55 і EUR0,45) збільшилася на 40,09 копійки до рівня закриття вівторка, до 76,62 рубля.

Зараз долар подорожчав на 55 копійок до 73,56 рублів, євро – на 43 копійки, до 80,59 рублів.

Курс рубля впав на тлі обвалу цін на нафту

Як відзначають аналітики, рубль активно дешевшає до долара і євро на старті торгів, коректуючи після зростання в попередні дні на тлі зниження вартості нафти. Учасники торгів не впевнені в збереженні попиту на ринку енергоносіїв в умовах ризику посилення рецесії у глобальній економіці через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 15 квітня, ціни на нафту сорту Brent впали нижче психологічної позначки у $30.

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Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро нафта рубль долар
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