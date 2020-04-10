Курс рубля відреагував на зустріч ОПЕК: скільки коштує російська валюта

Економіка 11:18, 10.04.2020 Оновлено: 11:48, 10.04.2020

Рубль у п'ятницю, 10 квітня, помірно подорожчав щодо долара та євро, продовжуючи за інерцією відігравати надії на зниження нафтовидобування країнами ОПЕК+.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Курс долара станом на ранок п'ятниці знизився на 67 копійок, до 73,62 рубля, курс євро – на 57 копійок, до 80,62 рубля.

Країни угоди ОПЕК+ у четвер ухвалили декларацію про співпрацю, але з умовою – Мексика повинна погодитися зі своїми квотами, документ передбачає триетапне скорочення видобування нафти від рівня жовтня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобування нафти, вирішила натиснути ще.

Перед переговорами, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, стало відомо, що Росія виступає за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.

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