Головна Новини
10 квітня • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Курс рубля відреагував на зустріч ОПЕК: скільки коштує російська валюта

7.2т
Читати матеріал російською

Рубль у п'ятницю, 10 квітня, помірно подорожчав щодо долара та євро, продовжуючи за інерцією відігравати надії на зниження нафтовидобування країнами ОПЕК+.

Про це свідчать дані торгів на Московській біржі. Курс долара станом на ранок п'ятниці знизився на 67 копійок, до 73,62 рубля, курс євро – на 57 копійок, до 80,62 рубля.

Курс рубля відреагував на зустріч ОПЕК: скільки коштує російська валюта

Країни угоди ОПЕК+ у четвер ухвалили декларацію про співпрацю, але з умовою – Мексика повинна погодитися зі своїми квотами, документ передбачає триетапне скорочення видобування нафти від рівня жовтня 2018 року.

Курс рубля відреагував на зустріч ОПЕК: скільки коштує російська валюта

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобування нафти, вирішила натиснути ще.

Перед переговорами, за словами прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, стало відомо, що Росія виступає за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
долар євро рубль
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
29
7
Смішно
5
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Облазил все российские сми, нигде не печатают курс гривны))) почему интересно
Показать комментарий полностью
Ответить
11
3
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Вот захожу на обоз и понятия не имею о том какой курс гривны, что последнее сказал или сделал Зеленский, какие прогнозы по экономике Украины, зато всегда в курсе, что там с рублем, что сделал или сказал за последний час Путин и что дальше будет с Россией.
Показать комментарий полностью
Ответить
9
2
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 95 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • У Закарпатській області та на Волині посилили карантин і заборонили жителям виходити з дому в найближчі вихідні.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги