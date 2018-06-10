Курс на 30: в Україні розповіли, що буде з доларом

В Україні курс американської валюти може перевищити позначку в 30 гривень за долар уже в 2018 році, якщо буде припинено співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

"До кінця року гривня традиційно девальвує, але як сильно - буде залежати від прогресу переговорів з МВФ", - заявив директор казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін в коментарі "Лига.net".

Зокрема, обсяг непокритої потреби України в валюті для зовнішніх виплат укупі з дефіцитом рахунку поточних операцій на найближчі півтора року становить 15 млрд доларів, 5 млрд з яких - до кінця поточного року.

"Чим ближче до виборів, тим складніше домовлятися з кредиторами - це дуже важливий фактор уже для поточного літа. Країні поки не вдалося домовиться з МВФ з принципових питань, тому можна очікувати сюрпризів у будь-який момент", - зазначив директор департаменту ринкових досліджень IBI-Rating Віктор Шулик.

При цьому більшість фінансових аналітиків відзначають, що осіння девальвація гривні неминуча. Зокрема, в ОТП Банку очікують курсу 29,5 грн/$, в Ідея Банку - 29,9-30 грн/$, в Укргазбанку на кінець року прогнозують в 29,3 грн/$.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки в 24 грн/$ .