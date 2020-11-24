Курс євро в Україні підскочив до максимуму за 2 роки
У вівторок, 24 листопада, курс долара виріс незначно – на 1 копійку до 28,36 грн. Євро ж за добу підскочив на 13 коп. і встановився на позначці 33,75 грн, що є максимумом з лютого 2018 року. Експерти вважають, що різких стрибків курсу найближчим часом чекати не варто.
OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют в банках, обмінниках і на чорному ринку.
Курс НБУ на 24 листопада
1 долар США – 28,36 грн (+1 коп.);
1 євро – 33,75 грн (+13 коп.)
*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.
Прогнози аналітиків
Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 грн/$. У п'ятницю, 20 листопада, валюту в банкахпродавали за 28,6 грн/$, а купували – за 28,2 грн/$.
"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3/28,5 грн", – говорить аналітик.
Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором буде виступати НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,15 грн/$;
Продаж – 28,5 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,2 грн/€;
Продаж – 33,7 грн/€.
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,35 грн/$;
Продаж – 28,38 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,45 грн/€;
Продаж – 33,55 грн/€.
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,35 грн/$;
Продаж – 28,38 грн/$.
Євро:
Купівля – 33,45 грн/€;
Продаж – 33,55 грн/€.
Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:
2020 рік – 27,20 грн/долар
2021 рік – 28,12 грн/долар
2022 рік – 27,96 грн/долар
2023 рік – 28,10 грн/долар
2024 рік – 28,10 грн/долар
2025 рік – 28,10 грн/долар
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.
Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.