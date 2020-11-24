Курс євро в Україні підскочив до максимуму за 2 роки

У вівторок, 24 листопада, курс долара виріс незначно – на 1 копійку до 28,36 грн. Євро ж за добу підскочив на 13 коп. і встановився на позначці 33,75 грн, що є максимумом з лютого 2018 року. Експерти вважають, що різких стрибків курсу найближчим часом чекати не варто.

OBOZREVATEL зібрав для вас актуальні курси валют в банках, обмінниках і на чорному ринку.

1 долар США – 28,36 грн (+1 коп.);

1 євро – 33,75 грн (+13 коп.)

*Курси Нацбанку – це довідкові значення курсу валют. За офіційним курсом українці купити валюту не можуть.

Прогнози аналітиків

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб вважає, що курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 грн/$. У п'ятницю, 20 листопада, валюту в банкахпродавали за 28,6 грн/$, а купували – за 28,2 грн/$.

"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3/28,5 грн", – говорить аналітик.

Його колега з Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон. Стримуючим фактором буде виступати НБУ, який може вийти на ринок з інтервенціями. "Над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню", – прогнозує експерт.

Долар:

Купівля – 28,15 грн/$;

Продаж – 28,5 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,2 грн/€;

Продаж – 33,7 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,35 грн/$;

Продаж – 28,38 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,45 грн/€;

Продаж – 33,55 грн/€.

Долар:

Купівля – 28,35 грн/$;

Продаж – 28,38 грн/$.

Євро:

Купівля – 33,45 грн/€;

Продаж – 33,55 грн/€.

Прогноз МВФ по курсу долара в Україні:

2020 рік – 27,20 грн/долар

2021 рік – 28,12 грн/долар

2022 рік – 27,96 грн/долар

2023 рік – 28,10 грн/долар

2024 рік – 28,10 грн/долар

2025 рік – 28,10 грн/долар

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, пауза у співпраці з МВФ і повернення ПДВ експортерам.

Думки аналітиків про те, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. У середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.