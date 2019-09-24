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24 вересня • оновлено в 05:05
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Курс на 24 грн/$: аналітик пояснив, що буде з доларом у найближчі тижні

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В Україні аналітики прогнозують, що котирування готівкового долара в найближчі тижні продовжать падати.

"Якщо, звичайно, не буде якихось потрясінь у світі. З огляду на, що у НБУ зараз немає чіткої позиції тримати якийсь рівень, думаю, що дуже скоро ми проб'ємо позначку в 24 грн/$", – повідомив фінансовий аналітик Василь Невмержицький у коментарі "Вістям".

За його словами, в цьому році Україна побила відразу три рекорди, які забезпечили масштабні валютні притоки в країну.

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"По-перше, долари пішли за рахунок рекордного врожаю зернових і олійних культур – 95 млн тонн. А відповідно, очікується рекордна виручка – близько $13 – 14 млрд. Ще один рекорд Україна поставила в частині залучення коштів шляхом розміщення ОВДП. На поточний момент загальні залучення складають 90 млрд грн", – заявив Невмержицький.

Фінансовий аналітик зазначив, що таких рекордів не було ніколи, і інтерес іноземців до боргових паперів буде зростати і грошовий ресурс продовжить йти в Україну.

Ще одним фактором, який позитивно вплинув на курс гривні, стало зниження обсягів імпорту через падаючий на нього попит.

"Як кажуть імпортери, попит знижується, оскільки українці переглянули свою видаткову частину – зараз вона більшою мірою формується з послуг. Тобто люди більше витрачають грошей на оплату ЖКП, путівки, навчання", – резюмував Невмержицький.

Котирування готівкового долара в найближчі тижні продовжать падати

Котирування готівкового долара в найближчі тижні продовжать падати

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

Водночас гривня 31 липня у банках пробила психологічну позначку. Зокрема середній курс гривні щодо американської валюти у купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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